Cesena 2005 un’impresa che porta ossigeno Contro Faenza recuperati 17 punti in 8 minuti

Nel campionato di basket di Divisione Regionale 1, la Cesena Basket 2005 ha conquistato una vittoria importante contro Faenza, recuperando 17 punti in soli 8 minuti. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli spettatori, grazie a un'impresa che ha determinato il risultato finale. La squadra ha dimostrato una grande reazione nel secondo tempo, portando a casa i due punti.

Nel campionato di basket di Divisione Regionale 1, importante successo per la Cesena Basket 2005 che ha espugnato 79-83 (20-18, 47-39, 63-54) il campo dell’ Academy Faenza conquistando la sesta vittoria esterna della stagione e prendendo una robusta boccata d’ossigeno in classifica, distanziandosi così di due lunghezze dall’ultimo posto, occupato in comproprietà da Baricella e Castel Maggiore (prossimo avversario in calendario) e agganciando Riccione a quota 12 punti. Reduce dalla cocente delusione di mercoledì scorso contro Massa Lombarda, Cesena ha dovuto rinunciare a Valgimigli (a referto solo per onor di firma) recuperando però Nocerino, mentre Faenza, pur alle prese con un intenso tour de force fra la Divisione Regionale 1 e il torneo Under 19 di Eccellenza, è scesa in campo con tutte le sue giovani promesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena 2005, un’impresa che porta ossigeno. Contro Faenza recuperati 17 punti in 8 minuti Articoli correlati Leggi anche: La Cesena 2005 deve invertire la rotta. Domenica contro la Vis San Giovanni Beffa allo scadere: Faenza perde contro Imola un derby teso e vibrante per 40 minutiUna beffa allo scadere non permette alla Tema Sinergie di vincere il derby con l’Andrea Costa Imola, gara tesa e vibrante per quaranta minuti.