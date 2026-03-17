A Cernusco, un incidente ha causato la perdita di due vite a poche decine di metri dall’agriturismo dove le persone avevano programmato il pranzo domenicale. La tragedia si è verificata in un momento imprevisto, lasciando senza parole chi si trovavano sul luogo. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi, mentre le famiglie coinvolte affrontano il dolore.

L’incidente a una manciata di metri dall’agriturismo che avevano prenotato per il pranzo della domenica. Ma non ci sono mai arrivati. È il giorno del dolore per Fabio Saladdino, il 38enne di Cernusco morto sul colpo, domenica, a Caravaggio, nel frontale con una Mercedes sulla Rivoltana. Non ce l’ha fatta neanche sua suocera, Adele Villa, 73 anni. La donna era sul sedile posteriore accanto alle nipotine, di 5 e 6 anni, ferite, ma salve. Davanti, la figlia, Silvia Goretti, 35 anni, anche lei ricoverata con tre costole rotte al papa Giovanni di Bergamo. Le piccole non sanno che papà e nonna non ci sono più. La mamma, invece, sì, e il mondo le è crollato addosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cernusco, il giorno del dolore: "Due vite spazzate via in un attimo"

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