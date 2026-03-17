Il 29 marzo, il castello di Cernusco Lombardone ospiterà l’Expery Market, un evento che coinvolgerà 75 artigiani locali e presenterà una mongolfiera didattica accessibile a tutti. L’evento si svolgerà nel castello, dove sarà possibile scoprire diverse realtà artigianali e partecipare a attività legate alla mongolfiera. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento si svolgerà durante tutta la giornata.

Il 29 marzo, il castello di Cernusco Lombardone si trasformerà nel cuore pulsante dell’Expery Market, un evento che promette di unire artigianato locale, street food e una mongolfiera didattica accessibile a tutti. La manifestazione, situata all’interno del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, aprirà le porte dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito per i visitatori provenienti da Monza e dintorni. Oltre settanta cinque artigiani professionisti e aziende agricole presenteranno i loro prodotti in nome della qualità e della sostenibilità, creando uno spazio dove grandi e piccoli possano toccare con mano il lavoro manuale. L’evento non sarà una semplice fiera commerciale ma un’esperienza immersiva che include laboratori per bambini nella Sala Mozzoni, spettacoli musicali e sessioni di benessere curate dal Centro Qiman. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cernusco: 75 artigiani e mongolfiera nel castello

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