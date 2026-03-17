Cerenova vandalizzato il parco Vannini | bottiglie abbandonate rifiuti e panchina sradicata

A Cerenova, nel parco Vannini, sono stati ritrovati numerosi rifiuti, tra cui bottiglie di birra abbandonate, e una panchina completamente sradicata. I volontari della Protezione civile sono intervenuti dopo aver constatato i danni causati da atti di vandalismo. L’area presenta ora un aspetto compromesso, con rifiuti sparsi e elementi danneggiati.

Cerveteri, 17 marzo 2026 – Atti di vandalismo al parco Vannini, dove i volontari della Protezione civile hanno trovato bottiglie di birra abbandonate, rifiuti sparsi nell’area e una panchina sradicata e distrutta. L’episodio arriva a pochi giorni da un intervento atteso da tempo dai residenti: l’installazione dell’ illuminazione pubblica, realizzata per rendere il parco più sicuro e vivibile. A denunciare quanto accaduto è stata il sindaco Elena Gubetti, che ha parlato di “uno spettacolo indecoroso” e di un gesto che colpisce non solo il patrimonio comunale, ma l’intera comunità cittadina. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, il Comune aveva investito risorse per restituire al quartiere uno spazio decoroso, rispondendo alle richieste dei cittadini che da tempo segnalavano le condizioni di scarsa illuminazione dell’area. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Rifiuti e cartelle cliniche abbandonate, scatta il blitz della polizia municipaleE' stata posta sotto sequestro un'area antistante un parco privato in via Nobel a Cesa, all'esito del blitz della polizia municipale.

Via Ammiraglio Rizzo e Via Thaon di Revel tra buche e rifiuti: "Strade abbandonate"Tutta Palermo si trova in una situazione di degrado e abbandono, ma via Ammiraglio Rizzo e via Thaon di Revel meritano un'attenzione particolare.

Altri aggiornamenti su Cerenova vandalizzato il parco Vannini...

Cerenova, vandalizzato il parco Vannini: bottiglie abbandonate, rifiuti e panchina sradicataIl sindaco annuncia denuncia e verifiche sulle immagini della videosorveglianza. Gli atti vandalici dopo l'installazione dell'illuminazione pubblica ... ilfaroonline.it

Vandali all'assalto del parco Vannini appena riqualificato: è caccia ai responsabiliOra è caccia ai responsabili anche con l’aiuto delle telecamere comunali. «È avvilente constatare – prosegue il primo cittadino di Cerveteri - che, proprio ora che abbiamo riportato la luce, qualcuno ... civonline.it