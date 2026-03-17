Cercate riparo subito | pioggia di missili su Dubai chiuso lo spazio aereo
Un’ondata di missili ha colpito Dubai, portando alla chiusura dello spazio aereo nella regione. La crisi in Medio Oriente si intensifica, coinvolgendo più paesi del Golfo, del Levante e dell’Iraq, con azioni militari che si susseguono in modo rapido e sparse. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a cercare immediatamente riparo.
L’escalation in Medio Oriente segna un nuovo salto di qualità, coinvolgendo simultaneamente il Golfo, il Levante e l’Iraq, in una dinamica che appare sempre più difficile da contenere. Nelle ultime ore, una serie di attacchi e contromisure ha evidenziato la crescente interconnessione tra i diversi fronti del conflitto, confermando come la crisi tra Iran, Stati Uniti e Israele stia ormai assumendo una dimensione regionale. Le prime avvisaglie sono arrivate dal Golfo. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e a Doha, in Qatar, forti esplosioni hanno scosso le città, generando panico tra la popolazione. Secondo i giornalisti dell’ AFP presenti sul posto, negli Emirati l’allarme è stato preceduto da un messaggio inviato sui telefoni cellulari che invitava i residenti a «cercare immediatamente riparo» a causa di possibili minacce missilistiche. 🔗 Leggi su Panorama.it
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