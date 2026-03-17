Un’ondata di missili ha colpito Dubai, portando alla chiusura dello spazio aereo nella regione. La crisi in Medio Oriente si intensifica, coinvolgendo più paesi del Golfo, del Levante e dell’Iraq, con azioni militari che si susseguono in modo rapido e sparse. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a cercare immediatamente riparo.

L’escalation in Medio Oriente segna un nuovo salto di qualità, coinvolgendo simultaneamente il Golfo, il Levante e l’Iraq, in una dinamica che appare sempre più difficile da contenere. Nelle ultime ore, una serie di attacchi e contromisure ha evidenziato la crescente interconnessione tra i diversi fronti del conflitto, confermando come la crisi tra Iran, Stati Uniti e Israele stia ormai assumendo una dimensione regionale. Le prime avvisaglie sono arrivate dal Golfo. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e a Doha, in Qatar, forti esplosioni hanno scosso le città, generando panico tra la popolazione. Secondo i giornalisti dell’ AFP presenti sul posto, negli Emirati l’allarme è stato preceduto da un messaggio inviato sui telefoni cellulari che invitava i residenti a «cercare immediatamente riparo» a causa di possibili minacce missilistiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - «Cercate riparo subito»: pioggia di missili su Dubai, chiuso lo spazio aereo

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