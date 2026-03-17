Cede hashish a un minore alla vista degli agenti fugge su un bus di linea | arrestato

Nel pomeriggio di sabato 14 marzo, la Polizia Locale di Bergamo ha svolto controlli tra viale Papa Giovanni XXIII, piazzale Alpini e il centro cittadino. Durante un’operazione, un uomo ha ceduto hashish a un minore e, alla vista degli agenti, è scappato a bordo di un bus di linea. L’individuo è stato successivamente arrestato.

Bergamo. Nel pomeriggio di sabato 14 marzo la Polizia Locale ha effettuato controlli nel territorio comunale tra viale Papa Giovanni XXIII, piazzale Alpini e il centro cittadino. Durante il servizio, scaturito da segnalazioni di fenomeni di spaccio di droga e svolto anche con agenti in abiti civili e con il supporto dell’unità cinofila antidroga, gli operatori hanno individuato una persona intenta a cedere, in cambio di denaro, hashish a un giovane acquirente. Alla vista degli agenti entrambi hanno provato ad allontanarsi salendo su un autobus di linea. Il presunto spacciatore è poi sceso e ha provato a fuggire tra i passanti: il giovane è stato raggiunto e fermato poco dopo in via Paglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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