cede droga a un minore arrestato un 22enne dalla polizia locale

Un uomo di 22 anni, cittadino marocchino senza fissa dimora e irregolare sul territorio, è stato arrestato dalla polizia locale dopo aver ceduto droga a un minorenne in via Paglia. I controlli hanno portato all’arresto quando è stato scoperto che la dose era stata consegnata a un minorenne. L’arrestato è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I CONTROLLI. In via Paglia la dose era stata ceduta a un minorenne. Arrestato un cittadino marocchino di 22 anni senza fissa dimora, irregolare sul territorio. Durante il servizio, svolto anche con agenti in abiti civili e con il supporto dell’unità cinofila antidroga, gli operatori hanno individuato una persona intento a cedere sostanza stupefacente del tipo hashish a un giovane acquirente, in cambio di denaro.Alla vista degli agenti, entrambi hanno provato ad allontanarsi salendo su un autobus di linea. Il presunto spacciatore è poi sceso e si è dato alla fuga tra i passanti, ma è stato raggiunto e fermato poco dopo in via Paglia. L’acquirente, minorenne, è stato fermato e trovato in possesso di un involucro contenente hashish appena acquistato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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