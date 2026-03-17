Negli ultimi anni si parla di un dentifricio innovativo che promette di ricostruire lo smalto dei denti. L’ingrediente chiave di questa formula è l’idrossiapatite, una sostanza minerale che rappresenta circa il 97 per cento dello smalto dentale e il 70 per cento della dentina. Questo sviluppo ha attirato l’attenzione di esperti e consumatori interessati a migliorare l’igiene orale quotidiana.

Negli ultimi anni un ingrediente sta cambiando il modo di pensare l’igiene orale. Si chiama idrossiapatite ed è una sostanza minerale che costituisce circa il 97 per cento dello smalto dei denti e il 70 per cento della dentina. Non è quindi un additivo artificiale ma la stessa materia che compone naturalmente la struttura dentale. Proprio per questo motivo la ricerca odontoiatrica ha iniziato a utilizzarla nei dentifrici con un obiettivo preciso: aiutare i denti a riparare i microdanni dello smalto. Il principio è semplice. Le particelle di idrossiapatite si depositano sulle zone più fragili della superficie dentale e contribuiscono a ricostruire lo strato minerale che protegge il dente. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - C’è un dentifricio che ricostruisce lo smalto

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