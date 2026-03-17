C’è sempre pressione! | Napoli Beukema raccontato tutto Poi l’aneddoto sulle canzoni napoletane…

Sam Beukema ha parlato a Radio CRC, emittente legata al Napoli, descrivendo le difficoltà di ambientarsi in città e le caratteristiche della difesa a tre. Ha anche condiviso alcuni aneddoti sulle canzoni napoletane e sui momenti della stagione, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza con il club. La conversazione si è concentrata sui dettagli pratici e sulle impressioni del difensore olandese.

Sam Beukema ha rilasciato un’intervista a Radio CRC, emittente sponsor dei partenopei, dove ha raccontato i suo ambientamento a Napoli, la difesa a 3 e gli obiettivi del Napoli per questa stagione. Il difensore si è lasciato andare in un’intervista dove ha raccontato tanto di quelle che è la sua esperienza azzurra, spaziando anche su quelle che sono speranze e obiettivi per il futuro. Napoli, le parole di Beukema. Alle difficoltà incontrate nella partita contro il Lecce, Beukema spiega: “Sapevamo che il Lecce gioca tanto con le palle lunghe, era importante vincere le seconde palle e, secondo me, nel primo tempo dovevamo fare meglio su questo aspetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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