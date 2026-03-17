Casting ‘particolari’ regista rischia il processo | ‘Abusi spacciati per esercizi di recitazione’

Un regista di 54 anni è stato coinvolto in un procedimento legale per accuse di molestie durante un casting. Secondo le accuse, l’appuntamento doveva essere un’opportunità nel mondo del cinema, ma si sarebbe trasformato in un’occasione per abusi e comportamenti inappropriati. Le accuse riguardano presunti abusi spacciati per esercizi di recitazione, mentre le indagini sono ancora in corso.

Un casting che avrebbe dovuto rappresentare un’occasione per entrare nel mondo del cinema si sarebbe trasformato, secondo l’accusa, in una situazione di molestie e abusi. È questa la vicenda al centro dell’udienza preliminare che si è svolta davanti al Gup del tribunale di Verona, dove è comparso il regista F. M., 54 anni, accusato di violenza sessuale nei confronti di due giovani aspiranti attrici. I fatti contestati risalgono al luglio del 2023 e sarebbero avvenuti durante alcuni workshop organizzati nel Veronese, presentati come corsi di formazione per giovani attrici. Secondo la Procura, dietro quelle lezioni si sarebbe nascosto un abuso di potere nei confronti delle partecipanti, approfittando della loro inesperienza e del desiderio di emergere nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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