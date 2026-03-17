Castel Fusano rapina in casa del romanista El Aynaoui | lui e la famiglia chiusi in una stanza

Nella notte a Castel Fusano, un ladro è entrato nell’abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui. Durante l’irruzione, l’atleta e la famiglia sono stati costretti a rimanere in una stanza, mentre il malvivente si è introdotto nell’appartamento. L’episodio si è verificato il 17 marzo 2026 e ha coinvolto la proprietà del calciatore.

Ostia, 17 marzo 2026 – Rapina nella notte nell’abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano. Secondo quanto emerso, intorno alle 3, una banda composta da sei uomini, vestiti di nero, armati di pistola e con il volto coperto, ha fatto irruzione nella casa del giocatore dopo aver divelto la grata di una finestra del salone. Una volta entrati, i rapinatori hanno bloccato i presenti, chiudendo in una stanza lo stesso calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Quindi hanno messo a segno il colpo, portando via gioielli per un valore di circa 10 mila euro, un Rolex e borse griffate. Terminata l’azione, il gruppo si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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