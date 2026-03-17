Caso Russia le opposizioni | Cirielli si dimetta

Le opposizioni chiedono le dimissioni di Edmondo Cirielli, viceministro agli Esteri, dopo che ha confermato di aver incontrato l’ambasciatore russo a Roma, Aleksej Vladimirovich Paramonov. La notizia ha attirato l’attenzione politica e ha portato a richieste ufficiali di dimissioni da parte di diversi esponenti dell’opposizione. La vicenda riguarda un incontro tra il viceministro e un rappresentante diplomatico russo.

Le opposizioni chiedono le dimissioni di Edmondo Cirielli. Il viceministro agli Esteri ha confermato ieri di aver avuto un incontro a con l’ambasciatore russo a Roma, Aleksej Vladimirovich Paramonov, lo scorso febbraio. «Non devo giustificarmi perché non prendo queste iniziative da solo: ho agito a nome del governo. Mi sembra una polemica strumentale», ha detto Cirielli. Ma il centrosinistra attacca. Proteste da Italia Viva, che ha presentato una interrogazione parlamentare, Azione, PiùEuropa e il Pd, che invece ha chiesto un’interpellanza urgente. Nel testo, i dem chiedono al governo di chiarire le modalità dell’incontro e la «piena trasparenza parlamentare sulle interlocuzioni future». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Caso Russia, le opposizioni: «Cirielli si dimetta» Articoli correlati Incontrò l’ambasciatore russo, scoppia il caso Cirielli: le opposizioni chiedono chiarimentiIl viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia, un mese fa circa, ha incontrato l’ambasciatore russo in Italia Aleksej... Biennale Arte, caso Russia. Giuli: “Si dimetta rappresentante MiC” ma lei rifiutaResta alta la tensione nella Biennale di Venezia dopo l’annuncio della presenza del padiglione russo alla prossima Biennale Arte, in programma dal 9... Una raccolta di contenuti su Caso Russia Temi più discussi: Ungheria: leader dell'opposizione chiede alla Russia di evitare interferenze elettorali; La Russia alla Biennale di Venezia, 22 Paesi europei firmano una lettera di condanna; Caos Russia alla Biennale, Giuli sfiducia la rappresentante MiC; Caso Russia alla Biennale di Venezia, Giuli chiede le dimissioni della rappresentante MiC nel Cda. Incontrò l’ambasciatore russo, scoppia il caso Cirielli: le opposizioni chiedono chiarimentiE' un caso l'incontro tra Cirielli e l'ambasciatore russo in Italia. Le opposizioni chiedono chiarimenti. Interrogazioni di Pd e Iv ... lanotiziagiornale.it Cirielli vede l'ambasciatore russo. Le opposizioni: si dimettaL’incontro tra il viceministro degli Esteri e il rappresentante di Mosca è del 3 febbraio. Lui replica: «Ho agito a nome del Governo, polemica ... avvenire.it Caso Russia, Mollicone: “La Biennale è andata oltre, prevalga l'interesse nazionale” - facebook.com facebook Il caso Russia Biennale: il ministro Giuli chiede chiarimenti. Stefani: "L'arte sia spazio libero". Il MIC ha chiesto di verificare la corrispondenza tra l'Ente e Mosca per capire se venga compromesso il regime sanzionatorio per l'invasione dell'Ucraina. x.com