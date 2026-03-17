Il direttore sportivo della Casertana è stato inibito fino al 6 aprile, mentre Oukhadda è stato messo in diffida. La decisione riguarda l’espulsione di domenica scorsa di un calciatore della squadra. Questa misura si aggiunge alle conseguenze disciplinari adottate nel corso della settimana. La situazione coinvolge direttamente le figure dirigenziali e i giocatori del club.

Tempo di lettura: < 1 minuto È costata cara l’espulsione rimediata domenica scorsa ad Alessandro Degli Esposti, direttore sportivo della Casertana che è stato inibito dal Giudice Sportivo a svolgere ogni attività in seno alla Figc ed a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale a tutto il 6 aprile 2026 “ per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n. 2, in quanto: si alzava ripetutamente dalla panchina, proferendo frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato; nonostante il primo richiamo verbale, continuava nelle proteste, uscendo dall’area tecnica per manifestare platealmente il proprio dissenso nei loro confronti; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, continuava a protestare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertana, il diesse Degli Esposti inibito fino al 6 aprile: Oukhadda in diffida

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