Caserma dei carabinieri Il Comando ha detto sì | individuata la nuova sede

Il comando dei carabinieri di Pero ha annunciato di aver trovato una nuova sede per la Tenenza, dopo che quella attuale era sotto sfratto dal 2001. Dopo un tentativo di costruire una nuova struttura che non è andato a buon fine e la chiusura definitiva avvenuta lo scorso dicembre, ora è stato scelto un nuovo stabile. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal comando.

Sotto sfratto dal 2001, dopo un tentativo fallito di costruire una sede moderna e la chiusura definitiva lo scorso mese di dicembre, finalmente è stata individuata una nuova sede per la Tenenza dei carabinieri di Pero. Una notizia attesa da decenni, una promessa mantenuta da parte della giunta comunale di centrodestra al governo cittadino dal giugno 2024. "L’amministrazione comunale annuncia che, a seguito di varie interlocuzioni, il Comando Legione Carabinieri Lombardia ha espresso parere preliminare favorevole alla ricollocazione, nel Comune di Pero, del presidio dell’Arma nella nuova sede individuata al primo piano dell’edificio comunale di via Greppi", recita una nota stampa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caserma dei carabinieri. Il Comando ha detto sì: individuata la nuova sede Articoli correlati Leggi anche: Poggio Rusco (Mantova), si presenta nudo fuori dalla caserma dei carabinieri e lascia la droga: "Me l'ha detto Allah" Nuova Caserma dei Carabinieri a Ravello: l'inaugurazione della sedeSi è tenuta oggi la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Stazione di Ravello, appartenente alla Compagnia Carabinieri di Amalfi. Padova, alla caserma di via Rismondo il saluto per i carabinieri deceduti Aggiornamenti e notizie su Caserma dei carabinieri Il Comando ha... Temi più discussi: Caserma dei carabinieri. Il Comando ha detto sì: individuata la nuova sede; Questa mattina, l'inaugurazione della Caserma Carabinieri di Ravello; Doppia caserma al Candelaro, se ne sta facendo una ma se ne cerca un'altra: svelato il giallo - FoggiaToday; Nuova caserma dei carabinieri, lavori al palo: Altri 4 mila euro spesi per nulla. Ravello, inaugurata la nuova caserma dei CarabinieriÈ stata inaugurata questa mattina la nuova caserma dei Carabinieri di Ravello, situata in via San Cosma. La cerimonia si è svolta alla presenza di ... zon.it Caserma dei Carabinieri a Pero verso una nuova sede in via GreppiIl presidio dell’Arma a Pero verso il trasferimento nel primo piano dell’edificio comunale di via Greppi, dopo il via libera preliminare del Comando Legione Carabinieri Lombardia ... legnanonews.com da tenersi a Roma nella caserma della GdiF "M.A.V.M. Ten. Col. Vittorio Galiano - (Via della Batteria di Porta Furba n. 34). L'ingresso è gratuito. Per eventuali prenotazioni: mail - [email protected], tel. 06242902635 - 06242902642. x.com AGGIORNAMENTO LAVORI – NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri con le maestranze impegnate in questi giorni nella fornitura e posa della struttura di copertura. La nuova cas - facebook.com facebook