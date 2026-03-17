Carta del docente 2026 | importi spese ammesse e come richiederla

La Carta del docente 2026 è attiva dal 9 marzo e introduce nuove modalità di richiesta, con importi aggiornati e spese ammesse diverse rispetto agli anni precedenti. Sono stati aumentati i benefici per gli insegnanti, mentre le risorse disponibili sono inferiori rispetto agli anni scorsi. La procedura per richiedere la carta rimane invariata, ma la partenza si presenta con alcune incognite.

Più insegnanti, meno risorse e partenza un po' incerta. La Carta del docente 2026 è ufficialmente attiva dal 9 marzo e porta con sé importanti novità. L’importo individuale scende a 383 euro, rispetto ai 500 euro degli anni precedenti, ma la platea dei beneficiari supera ormai il milione di insegnanti grazie all’ estensione ai docenti precari. Nato per sostenere aggiornamento e formazione professionale, questo strumento rimane uno dei principali strumenti per valorizzare la crescita culturale e professionale degli insegnanti italiani. Ecco tutte le novità sul bonus e su come utilizzarlo. Carta del docente: come funziona. Introdotta quasi dieci anni fa con la riforma della scuola del 2016, la Carta del docente consente di ottenere un credito annuale da utilizzare per formazione, cultura e strumenti utili alla didattica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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