Carramba che sorpresa Raffaella aveva un figlio adottivo

Il 5 luglio 2021 Raffaella Carrà è deceduta a causa di una malattia che aveva mantenuto segreta. Durante le sue ultime settimane, nessun marito o figli sono stati resi pubblici, e non sono stati dichiarati eredi diretti. La notizia della sua morte ha sorpreso molti, portando alla luce dettagli sulla sua vita privata che fino a quel momento erano rimasti sconosciuti.

Niente mariti, figli, eredi diretti. Quando il 5 luglio 2021 Raffaella Carrà morì per una malattia tenuta nascosta, in molti si scoprirono notai. E l’eredità a chi va, chiese l’esperto di successioni che non risparmia nessuno, nemmeno il mito. Gianni Boncompagni l’ha preceduta senza averla sposata. Sergio Japino è stato un grande amore però mai riconosciuto per legge. L’eventuale testamento tenne banco per un po’, la rete rigurgitò notizie a caso. Patrimonio ingente ma ignoto nei dettagli, di sicuro con molti zeri dal momento che i guadagni della signora Pelloni smossero addirittura Bettino Craxi: le chiese di ridursi lo stipendio, per pudore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carramba che sorpresa. Raffaella aveva un figlio adottivo Articoli correlati Leggi anche: Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto. La rivelazione avvenuta per un caso fortuitoLui si chiama Gian Luca Pelloni Bulzoni e risiede a Roma dove dirige la Arcoiris Edizioni Musicali. Altri aggiornamenti su Carramba che sorpresa Raffaella aveva... Temi più discussi: Carramba che sorpresa. Raffaella aveva un figlio adottivo; Raffaella Carrà aveva un figlio. Ed è nato a Ferrara; Barbara D'Urso e Surprise Surprise: il ritorno in Rai che divide Viale Mazzini; Guardiagrele Opera presenta Carramba che Sogno! La magia di Raffaella Carrà rivive sul palco del Teatro Marrucino di Chieti. Ispirato a «Carràmba! Che sorpresa» Barbara D'Urso e «Surprise Surprise»: il ritorno in Rai che divide Viale MazziniLo show di emotainment ispirato allo spirito di «Carràmba! Che sorpresa» resta allo studio per la prima serata di Rai 1. bluewin.ch Raffaella Carrà torna in Tv: Carramba, che sorpresa! Foto e intervista esclusiveSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it Carramba che Sogno! La magia di Raffaella Carrà rivive sul palco del Teatro Marrucino di Chieti Giovedì 19 marzo 2025 | ore 21:00 | Teatro Marrucino, Chieti C'è un nome che appartiene all'anima del nostro paese, un nome che evoca colori, ritm - facebook.com facebook Carramba che sorpresa! Gianni Morandi ospite a sorpresa nella cover del figlio Tredici Pietro, per cantare “Vita” di Morandi e Dalla #Sanremo2026 x.com