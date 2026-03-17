Questa mattina a Milano si è svolta l’udienza davanti ai giudici del Riesame per Carmelo Cinturrino, l’agente di polizia arrestato con l’accusa di omicidio premeditato di Zack Mandouri. Cinturrino è indagato anche per altri 30 capi d’imputazione. L’uomo ha presentato richiesta di affidamento ai domiciliari. La procedura si è tenuta nel tribunale milanese e si è concentrata sulla richiesta del difensore di Cinturrino.

Milano, 17 marzo 2026 – È iniziata questa mattina, martedì 17 marzo, l'udienza davanti ai giudici del Riesame di Milano per Carmelo Cinturrino, l'agente di polizia arrestato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mandouri, ucciso lo scorso 26 gennaio durante un controllo anti spaccio. Difeso dagli avvocati Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno, l'assistente capo del commissariato Mecenate (presente in aula) ha chiesto i domiciliari dopo aver trascorso circa tre settimane dietro le sbarre del carcere di San Vittore. Contestato l’omicidio premeditato . Fino a ieri al poliziotto è stato contestato l'omicidio volontario, dalla richiesta di incidente probatorio invece è emerso che sono due le aggravanti per il delitto (premeditazione e dall'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carmelo Cinturrino chiede i domiciliari: è accusato dell’omicidio premeditato di Zack Mandouri e indagato per 30 capi d’imputazione

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Una raccolta di contenuti su Carmelo Cinturrino

Temi più discussi: Nuove accuse per Carmelo Cinturrino: Omicidio premeditato, estorsione e spaccio. Indagati altri due poliziotti; La difesa di Cinturrino chiede più tempo, slitta l'udienza del Riesame; Per gli avvocati del poliziotto Cinturrino, la pistola messa dopo l'omicidio fu solo un gesto sotto shock; Slitta l’udienza del Riesame per discutere i domiciliari per il poliziotto Carmelo Cinturrino.

Cinturrino e il pusher ucciso a Rogoredo, indagati altri due poliziottiMilano, salgono a sette in totale gli agenti del commissariato Mecenate coinvolti nell’indagine della Procura che vede l’assistente capo (in carcere) accusato di omicidio ... msn.com

«Carmelo Cinturrino ha ucciso con premeditazione, minacciò più volte Abderrahim Moansouri». Indagati altri poliziotti: cosa è emersoL’assistente capo Carmelo Cinturrino, già in carcere per l'omicidio di Abderrahim Mansouri avvenuto lo scorso 26 gennaio nel boschetto ... msn.com

"Dì a Zack che se lo becco, io lo uccido", poi ancora: "Ricorda a Zack che lo ammazzo". È quello che Carmelo Cinturrino avrebbe ripetuto più volte a diversi pusher della piazza di spaccio di Rogoredo, nella periferia sud di Milano - facebook.com facebook

Sul caso #Rogoredo indagati altri due agenti. Carmelo #Cinturrino accusato pure di premeditazione #milano #16marzo #iltempoquotidiano x.com