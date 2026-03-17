Carlo III DJ | il Re impara a mixare per aiutare i giovani

Carlo III ha passato una giornata presso gli Aviva Studios di Manchester, dove ha deciso di imparare a mixare come DJ. Ha trascorso diverse ore a provare tecniche di mixaggio e a sperimentare con i piatti e le cuffie, lasciando da parte i suoi compiti ufficiali. L’obiettivo era quello di aiutare i giovani a conoscere meglio questa passione.

Carlo III ha trascorso una giornata insolita presso gli Aviva Studios di Manchester, abbandonando temporaneamente i doveri reali per cimentarsi nella professione di disc jockey. L’iniziativa, svoltasi nel contesto dei festeggiamenti per il cinquantenario del King’s Trust, mira a sostenere l’occupazione giovanile attraverso la Factory Academy. Il sovrano britannico ha dimostrato una capacità sorprendente nel gestire le console di mixaggio, superando con successo una prova pratica sotto la guida di Christian St. Louis. Questa esperienza non è stata un semplice passatempo, ma parte integrante di un progetto più ampio volto a formare giovani lavoratori nel settore creativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carlo III DJ: il Re impara a mixare per aiutare i giovani Articoli correlati Leggi anche: Carlo III cambia ruolo, da sovrano a DJ. E il risultato è incredibile Samuele Sartini, l’intervista al DJ: “Quando il dancefloor impara ad ascoltare le emozioni”Ci sono artisti che parlano attraverso il volume, e altri che parlano attraverso il controllo.