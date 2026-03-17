Caricabatterie difettoso fatale | 6 a giudizio per la morte di Mary Cutillo

A tre anni dalla morte di Mariantonietta Cutillo, sei persone sono state chiamate a giudizio per la vicenda legata a un caricabatterie difettoso. La causa della morte della giovane è stata attribuita a un incidente con il dispositivo, che avrebbe causato un corto circuito fatale. La procedura giudiziaria si concentra ora sulle responsabilità dei soggetti coinvolti nella produzione e distribuzione del caricabatterie.

Tempo di lettura: 2 minuti A tre anni dalla morte della giovane Mariantonietta Cutillo, la vicenda giudiziaria legata alla tr agedia del caricabatterie difettoso arriva a una svolta. La Procura ha disposto il r invio a giudizio per sei persone coinvolte nella filiera commerciale del dispositivo ritenuto pericoloso. L’udienza preliminare è stata fissata per il 18 giugno 2026 davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Avellino. Tra gli imputati figurano cinque soggetti – tre importatori di origine cinese e due imprenditori italiani – accusati di omicidio colposo in concorso, per aver immesso sul mercato prodotti non conformi agli standard di sicurezza e con marchi ritenuti ingannevoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caricabatterie difettoso fatale: 6 a giudizio per la morte di Mary Cutillo Articoli correlati Leggi anche: FOTO/ L’abbraccio oltre lo sport: omaggio alla memoria di Mary Cutillo Morte di Samuele De Paoli, la stretta fatale al collo finisce in Cassazione: "Ricorso inammissibile""Il parere del Procuratore Generale Mazzotta rivoluziona l’approccio: non basta il dolo di lesioni, serve accertare se l’evento fatale fosse...