Un nuovo capo streetwear arriva sul mercato: si tratta della Hooded Sandwich di Carhartt Wip, disponibile in colore navy. Il prodotto si distingue per il suo fit curato e lo stile urbano che si adatta alle tendenze di questa stagione. L'articolo, che include anche un avviso di affiliazione, contiene link di acquisto che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per i clienti.

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© Ameve.eu - Carhartt Wip Hooded Sandwich: Navy, fit e street style

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