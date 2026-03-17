Caregiver | non sei solo nel silenzio sabato 21 marzo l’incontro

Il 21 marzo si terrà un incontro dedicato ai caregiver ad Arezzo, dove si discuterà di come affrontare le sfide quotidiane legate alla cura di una persona cara. L’evento si rivolge a chi si occupa di assistenza e mira a offrire supporto e informazioni pratiche. La giornata si svolgerà in una location ancora da definire e sarà aperta a tutti coloro che desiderano condividere esperienze e ricevere consigli utili.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Caregiver: non sei solo nel silenzio, l’incontro. Prendersi cura di una persona cara richiede risposte concrete. L'associazione ToscanABILE, in collaborazione con Fuori Centro e Fondazione Arezzo Comunità, presenta il terzo ciclo di incontri del progetto "Sostegni". L’iniziativa conferma l'impegno di ToscanABILE nel creare sinergie territoriali e progetti di inclusione sociale volti ad affrontare temi di utilità quotidiana. Focus del primo incontro del nuovo ciclo: L’Amministratore di Sostegno. Un'occasione straordinaria di confronto diretto con la Dott.ssa Cristina Colombo, Giudice Tutelare del Tribunale di Arezzo, che interverrà per approfondire la materia e rispondere ai quesiti dei partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caregiver: non sei solo nel silenzio, sabato 21 marzo l’incontro Articoli correlati Sabato 21 marzo il protagonista sei tu: respira l’atmosfera del grande evento sportivo partecipando alla 5km di RomaChi non ha sognato almeno una volta in vita sua di vivere un grande momento di sport? Chi non ha mai fantasticato sul tirare un calcio di rigore... Parco Regionale Dei Castelli Romani. Venerdì 20 incontro sull’escursionismo nel territorio. Sabato 21 a Tor Caldara ad Anzio “Il Sentiero delle Parole”…Cronache Cittadine PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI (Luciana Vinci) – I programmi e gli eventi del fine settimana al Parco.