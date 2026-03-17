Carbone si confessa | Ecco l’obiettivo dell’Inter Primavera La Premier League Cannavaro e… la Nazionale

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Carbone ha condiviso i suoi obiettivi, dichiarando che l’Inter Primavera rappresenta una tappa importante nel suo percorso. Ha parlato di come la Premier League, Cannavaro e la Nazionale siano tra le sue aspirazioni future. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sui progetti e le ambizioni del giovane calciatore.

Inter News 24 Carbone, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così della sua carriera, dell’Inter Primavera e non solo: le sue parole. Benito Carbone, tecnico della Primavera dell’Inter, si prepara a vivere il sogno europeo: domani, in gara secca, i suoi ragazzi sfideranno il Benfica per l’accesso alla Final Four di Youth League. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato il suo presente, la sua carriera e qualche interessante aneddoto. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SI ASPETTAVA IL BOOM DELL’INTER PRIMAVERA «Sì, perché ci chiamiamo Inter. Qui bisogna arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni, favorendo il percorso di crescita dei ragazzi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carbone si confessa: «Ecco l’obiettivo dell’Inter Primavera. La Premier League, Cannavaro e… la Nazionale» Articoli correlati Carbone: "La mia Premier per duri, ero l'incubo di Rio Ferdinand. E Cannavaro mi ringrazi"Dalla Calabria all’Inghilterra, da Bagnara a Sheffield, Birmingham oppure Middlesbrough, non c’è immaginazione che basti. Mercato Inter, sfuma un colpo? Un obiettivo nerazzurro si avvicina sempre di più alla Premier League: ecco di chi si trattaMercato Inter, i nerazzurri ci provano per un big a centrocampo! Ecco di chi si tratta e la concorrenza della Premier League… Mercato Inter, dalla... Approfondimenti e contenuti su Inter Primavera Carbone: La mia Premier per duri, ero l'incubo di Rio Ferdinand. E Cannavaro mi ringraziIl tecnico della Primavera dell’Inter ai quarti di Youth League: Da giocatore ho sbagliato ad andarmene troppo presto. Ora sogno con i miei ragazzi: anche in Italia il talento esiste ... gazzetta.it Primavera: Toro, l'Inter è una prova di maturitàDopo il convincente pareggio maturato lunedì sul campo del Lecce, la Primavera del Torino ha, oggi alle 11, l'opportunità di mettere pressione alle rivali nella corsa salvezza. I granata, infatti, nel ... tuttosport.com