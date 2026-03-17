Il tecnico della Primavera dell’Inter ha raccontato di aver avuto una carriera da calciatore caratterizzata da momenti intensi, tra cui un ruolo importante contro Rio Ferdinand e un rapporto di gratitudine con Cannavaro. Ha inoltre spiegato di aver commesso un errore nel lasciare il calcio professionistico troppo presto, riflettendo sulla propria esperienza da giocatore. Attualmente, guida la squadra giovanile nerazzurra verso i quarti di Youth League.

Dalla Calabria all’Inghilterra, da Bagnara a Sheffield, Birmingham oppure Middlesbrough, non c’è immaginazione che basti. Benito Carbone, detto Benny, oggi è il tecnico 54enne della Primavera interista dal profumo d’Europa - domani si gioca in gara unica l’ingresso alla Final 4 di Youth League ai quarti col Benfica -, ma molto prima è stato un pioniere: lasciati i nerazzurri da calciatore, ha attraversato la Manica con spirito da esploratore. Ha segnato nella Premier ruvida di metà anni 90 e inizio 2000, quando i trequartisti come lui erano quasi degli spiriti eletti tra difensori possenti. Carbone, si aspettava questo boom dell’Inter Primavera? "Sì, perché ci chiamiamo Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carbone: "La mia Premier per duri, ero l'incubo di Rio Ferdinand. E Cannavaro mi ringrazi"

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