Caravaggio | rapina e aggressione ai Carabinieri due

Due giovani sono stati arrestati a Caravaggio dopo aver rapinato un diciassettenne del suo ciclomotore e aver aggredito i Carabinieri intervenuti sul posto. La rapina è avvenuta durante la notte, e gli agenti sono stati colpiti durante l’intervento. I responsabili sono un ragazzo di 25 anni e un altro di 21, entrambi fermati dalle forze dell’ordine.

Una notte di tensione a Caravaggio ha due giovani, un 25enne italiano e un 21enne rumeno, arrestati dopo aver rapinato un diciassettenne del suo ciclomotore e aver aggredito i Carabinieri intervenuti. I fatti si sono svolti nelle prime ore di sabato 14 marzo 2026, quando l’intervento delle forze dell’ordine ha portato al recupero immediato del mezzo rubato e all’arresto dei colpevoli per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è consumato in Piazza SS. Fermo e Rustico, dove la vittima minore è stata avvicinata e spintonata dai due aggressori che hanno poi minacciato di morte il ragazzo per impedire ogni forma di difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caravaggio: rapina e aggressione ai Carabinieri, due Articoli correlati Anzio, rapina degenera in aggressione a poliziotti: due agenti in ospedaleL’intervento delle volanti di Anzio degenera in una violenta colluttazione: quattro agenti feriti, due ricoverati in ospedale Anzio, 19 gennaio 2026... Caos nel locale: minacce ai clienti, danneggiamenti e aggressione ai Carabinieri: arrestato un uomoI Carabinieri della compagnia di Novafeltria, durante la notte, hanno tratto in arresto un 56enne del posto, con precedenti di polizia, per... Contenuti e approfondimenti su Caravaggio rapina e aggressione ai... Rapinano un minorenne, poi l'aggressione ai carabinieri: due arresti a CaravaggioSpintoni e minacce di morte per impossessarsi di uno scooter: 21enne si scaglia anche contro i militari, poi è arrestato con il complice di 25 anni ... bergamo.corriere.it Caravaggio, rapinano minorenne del motorino: arrestati due giovaniNella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo. Dopo l’intervento dei carabinieri, uno dei due indagati si è scagliato contro di loro per favorire la fuga del complice. ecodibergamo.it