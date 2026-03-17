Car clinic champions Pasceri Mango e Giargiana i migliori carrozzieri d' Italia

Tre carrozzieri sono stati riconosciuti come i migliori in Italia. Si tratta di Car Clinic Champions, che include professionisti come Pasceri, Mango e Giargiana, specializzati in diagnosi, montaggio della carrozzeria e verniciatura. La selezione è stata annunciata a Milano il 16 marzo e si concentra sulle competenze tecniche nell’ambito delle riparazioni automobilistiche di alta qualità.

Milano, 16 mar. (AdnkronosLabitalia) - Diagnosi e montaggio della carrozzeria, verniciatura e lattoneria: sono queste le tre discipline in cui si sono cimentati, raggiungendo il podio, Nicola Pasceri, Daniele Mango e Gianluca Giargiana nella Car clinic champions, la prima edizione del contest per premiare i migliori carrozzieri indetto da Car Clinic, network di carrozzerie leader in Italia. Dopo aver affrontato le selezioni nelle eliminatorie che si sono tenute tra gennaio e febbraio nei centri Car clinic di Torino, Pero (MI), Roma e Bologna ed essersi contesi il podio con gli altri finalisti nell'ultima gara tenutasi giovedì 12 marzo nel centro Car Clinic di Milano – Lambrate, Nicola Pasceri, Daniele Mango e Gianluca Giargiana hanno raggiunto l'ambito titolo di migliori carrozzieri Car Clinic d'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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