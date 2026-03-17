Caporalato nella moda | commissariata la Dama Spa

La Procura di Milano ha avviato un’indagine per caporalato coinvolgendo Andrea Dini, amministratore delegato della Dama Spa, una società nel settore della moda. Dini è anche il cognato del presidente della Lombardia, Attilio Fontana. La decisione di commissariare la Dama Spa è stata presa in seguito alle verifiche condotte dagli investigatori.

Andrea Dini, cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana, in qualità di amministratore delegato della ’Dama Spa’ è indagato dalla Procura di Milano nell’ambito di una indagine per caporalato. Lo si legge nell’atto con cui è stata disposto dal pm Paolo Storari il controllo giudiziario della stessa Dama e di “Aspesi”, noto marchio della moda. L’accusa nei confronti dell’azienda da 107 milioni di ricavi l’anno, 5,6 milioni di utili e 309 dipendenti di cui 130 operai, indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, è di “sfruttamento” della manodopera cinese in “stato di bisogno” impiegata 7 giorni 7 dalle 8 del mattino alle 22 della sera nella produzione dei capi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Caporalato nella moda: commissariata la Dama Spa Articoli correlati “Caporalato e controllo giudiziario per Dama spa”, tra i cinque indagati che Andrea Dini cognato del governatore Attilio FontanaAndrea Dini, il cognato del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato con altre cinque persone per caporalato dalla Procura di... Leggi anche: Sfruttamento e caporalato, Glovo commissariata Contenuti e approfondimenti su Caporalato nella moda commissariata la... Argomenti discussi: Banca Ifis: lancia programma di finanziamento a breve termine fino a 1 mld. Milano, controllo giudiziario per la Dama spa: «L'azienda si rifornisce da chi sfrutta operai cinesi»La Procura di Milano interviene sulla società del cognato del governatore Fontana che controlla il marchio Paul&Shark. Contestata l’ipotesi di caporalato ... msn.com Caporalato: indagato cognato di Attilio Fontana, commissariata Paul&SharkAndrea Dini, il cognato del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d’inchiesta sullo sfruttamento ... msn.com