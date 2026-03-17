Caporalato in fabbrica per l’alta moda ispezioni e commissariamento a Garbagnate

A Garbagnate Milanese, in un capannone legato all'industria della moda, sono stati effettuati due controlli a distanza di due anni. Le ispezioni hanno evidenziato la presenza di pratiche di caporalato all’interno della struttura, coinvolgendo marchi noti del settore. In seguito alle verifiche, sono stati adottati provvedimenti di commissariamento.

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