Il capo dell'antiterrorismo negli Stati Uniti si è dimesso, dichiarando che l’Iran non rappresenta una minaccia e affermando che la guerra è stata avviata sotto pressione di Israele. La sua dichiarazione mette in discussione le motivazioni ufficiali della decisione militare e suggerisce che le decisioni siano state influenzate da interessi esterni. La notizia arriva nel contesto di tensioni tra le nazioni coinvolte.

Joe Kent, il capo del centro per l’antiterrorismo americano, si dimette. Lo afferma in una nota pubblicata su X «Dopo averci riflettuto a lungo, ho deciso di dimettermi dalla carica di direttore del Centro nazionale antiterrorismo, con effetto immediato. In coscienza, non posso sostenere la guerra in corso in Iran. L’Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione ed e chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni esercitate da Israele e dalla sua potente lobby americana». Nella lettera indirizzata al presidente Usa, Donald Trump, Kent spiega di condividere «i valori e le politiche estere su cui ha basato le sue campagne elettorali del 2016, 2020 e 2024, e che ha messo in atto durante il suo primo mandato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Capo antiterrorismo Usa si dimette: “L’Iran non è una minaccia, guerra iniziata per pressione di Israele”

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Capo antiterrorismo Usa si dimette: «Iran non è una minaccia, guerra nata per pressione di Israele»

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