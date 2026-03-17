Nella notte scorsa, l’abitazione del centrocampista della Roma Neil El Aynaoui è stata presa di mira da ladri, in un episodio che si aggiunge a una serie di furti ai danni di calciatori di Roma e Lazio. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, mentre i giocatori coinvolti sono stati avvisati dell’accaduto. La rapina si inserisce in un quadro di episodi violenti ai danni di sportivi nella capitale.

La rapina avvenuta la notte scorsa nell'abitazione del centrocampista della Roma Neil El Aynaoui è solo l'ultimo colpo messo a segno ai danni di calciatori della Capitale. A luglio dello scorso anno stessa sorte era toccata all'ex centrocampista laziale Matias Vecino. Di ritorno nella sua abitazione alla Camilluccia, trovò la casa a soqquadro. Rubati gioielli e orologi di lusso. In precedenza, a febbraio, l'abitazione del difensore biancoceleste Mario Gila in zona Formello era stata presa di mira dai ladri mentre il calciatore era in campo contro il Napoli. In quel caso vennero portati via gioielli e orologi per un valore di 40mila euro. Nel dicembre 2023, i ladri avevano svaligiato la villa all'Eur dell'allora giocatore della Roma Nicola Zalewski. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Capitale violenta, El Aynaoui l'ultimo della lista: calciatori di Roma e Lazio bersagliate dai ladri

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