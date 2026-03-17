Domani sarà annunciato se Colle potrà ottenere il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Il sindaco Pii ha dichiarato che la città merita questa opportunità. Le strade e le piazze di Colle sono attraversate da un’energia mista a emozione, mentre i cittadini attendono con attenzione la comunicazione ufficiale. La decisione riguarda la candidatura presentata dalla comunità locale.

C’è un’attesa composta ma vibrante che attraversa le vie e le piazze di Colle: domani verrà reso noto se la città potrà fregiarsi del titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Un traguardo che ha assunto i contorni di un vero e proprio percorso collettivo. Il sindaco Piero Pii descrive il clima che si respira in queste ore: "C’è grande attesa, ma soprattutto c’è la consapevolezza del lavoro straordinario che è stato fatto. Non è stato un percorso di pochi: l’intera comunità si è riconosciuta nel progetto. Abbiamo costruito un racconto condiviso della nostra identità culturale e del nostro futuro. E’ questo, prima ancora del risultato, il traguardo più prezioso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capitale Cultura. Il sindaco Pii: "Colle lo merita"

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