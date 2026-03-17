Capelli verdi | top o flop?

I capelli verdi possono essere considerati un trend o un fallimento, a seconda di come vengono interpretati. Quando il colore non è naturale, di solito si tratta di una tintura o di un intervento estetico. Se il risultato non è quello desiderato, rappresenta un esito negativo di un tentativo di cambiamento. In assenza di un motivo preciso, i capelli verdi indicano generalmente un errore o un incidente estetico.

A meno che i capelli verdi non siano frutto di un gesto intenzionale, come una tinta, significa che qualcosa è andato decisamente storto. Capelli verdi dopo una tinta? Può capitare a tutte nella vita, soprattutto se si hanno i capelli castani (e chiari) e specialmente dopo un henné. Il rosso che fa capolino sulla chioma castana, le schiariture che ossidano e fanno diventare i capelli di un orribile color pannocchia o i capelli grigi che tirano fuori riflessi gialli. Solo chi ha i capelli vergini non ha mai dovuto usare uno shampoo neutralizzante. Il problema però, è che non è solo la tinta capelli – o le schiariture – che crea riflessi indesiderati. 🔗 Leggi su Amica.it

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