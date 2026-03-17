Cane anziano sepolto vivo | solo la testa spuntava dalla terra il muso immobilizzato da nastro adesivo Il salvataggio in emergenza e la segnalazione per maltrattamento animale

Un cane anziano è stato trovato sepolto vivo, con solo la testa che spuntava dalla terra e il muso fermo grazie a nastro adesivo. La scoperta è avvenuta grazie a una segnalazione di maltrattamento animale, e il cane è stato recuperato in condizioni di emergenza. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per mettere in sicurezza l’animale e avviare le procedure di accertamento.

Aveva solo la testa che sbucava dalla terra, con il muso immobilizzato dal nastro adesivo. Il resto del corpo era intrappolato sotto. È questa l’immagine choc che si sono trovati davanti i soccorritori intervenuti nella notte a Resistencia, nel nord dell’ Argentina, dove un cane anziano è stato recuperato vivo da una buca scavata nel terreno. Un caso che ora è al centro di un’indagine per presunta crudeltà animale. A far scattare l’allarme è stata una residente della zona. Quando i vigili del fuoco della polizia del Chaco sono arrivati sul posto, in una casa lungo calle Honduras, hanno capito subito che non si trattava di un incidente. Il cane non era caduto: si trovava lì, quasi completamente sepolto, incapace di muoversi e persino di aprire la bocca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cane anziano sepolto vivo: solo la testa spuntava dalla terra, il muso immobilizzato da nastro adesivo. Il salvataggio in emergenza e la segnalazione per maltrattamento animale Articoli correlati Leggi anche: Matteo, lo sciatore lecchese salva un uomo sepolto dalla neve: “Spuntava solo un braccio, in montagna ci si aiuta” Perchè il nastro adesivo si chiama Scotch? La storia incredibile dell’oggetto che ci salva in molte occasioniCi sono degli oggetti di uso comune che maneggiamo quasi quotidianamente ma di cui non conosciamo la provenienza e, nemmeno, le motivazioni delle...