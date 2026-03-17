Canada sceglie 12 sottomarini | alleanza artica con

Durante le celebrazioni per i 75 anni di relazioni diplomatiche tra Germania e Canada, il governo canadese ha annunciato l’intenzione di acquistare fino a dodici nuovi sottomarini. Questa decisione rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle capacità navali del paese e nel consolidamento dell’alleanza artica, senza che siano stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità dell’acquisto.

Nel contesto delle celebrazioni per i 75 anni di relazioni diplomatiche tra Germania e Canada, emerge un progetto strategico che va ben oltre la semplice commemorazione: il governo canadese intende acquisire fino a dodici nuovi sottomarini. Tra le opzioni in gara vi è anche un modello sviluppato congiuntamente da Germania e Norvegia, una scelta che segnerebbe un allineamento sicurezza nel Nordatlantico e nell’Artico. L’incontro tra l’Ispettore Generale Carsten Breuer e la Comandante Suprema delle Forze Armate Canadesi Jennie Carignan ha messo in luce come questa operazione non sia un mero affare commerciale, ma un passo verso una maggiore interoperabilità militare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Canada sceglie 12 sottomarini: alleanza artica con Articoli correlati Un’alleanza che si sgretola: perché la crisi artica smaschera le divisioni europeeLa contesa sulla Groenlandia ha riportato sotto i riflettori un vecchio problema europeo: senza un’unica voce, l’Unione rischia di essere irrilevante... Leggi anche: Il Canada sta creando un’alleanza economica per aggirare i dazi di Trump