Quindici giovani autori provenienti da sei paesi partecipano alle semifinali della trentunesima edizione del Campiello Giovani. La selezione arriva dopo aver esaminato 168 racconti inviati da tutta Italia e dall’estero. La competizione mira a individuare i migliori talenti emergenti nel mondo della narrativa. I semifinalisti si sfideranno nelle prossime fasi del concorso.

Quindici giovani talenti sono stati scelti come semifinalisti per la trentunesima edizione del Campiello Giovani, un riconoscimento che ha raccolto 168 racconti da tutta Italia e dall’estero. La selezione è stata effettuata dal Comitato di Selezione su opere inviate da aspiranti scrittori tra i 15 e i 21 anni, con una forte rappresentazione internazionale grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri. Il 24 aprile, presso il Teatro Ristori di Verona, si sveleranno i nomi dei cinque finalisti che sfideranno per il titolo assoluto. La geografia della partecipazione racconta una storia di apertura verso il mondo: accanto ai due ragazzi veneti, emergono voci dalla Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Lazio e Campania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campiello Giovani: 15 semifinalisti da 6 paesi sfidano

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