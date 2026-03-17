Caltagirone | il tribunale respinge l’arresto fine

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha deciso di respingere l’appello della Procura e di confermare il provvedimento del Gip che aveva escluso l’arresto di Alessandro Caltagirone, ex direttore generale dell’ASP di Siracusa. La decisione riguarda un procedimento giudiziario in corso. La vicenda coinvolge l’ex dirigente nel quadro di un’indagine avviata nelle ultime settimane.

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha respinto l’appello della Procura, confermando la decisione del Gip che escludeva l’arresto per Alessandro Caltagirone, ex direttore generale dell’ASP di Siracusa. La sentenza conferma l’assenza di prove sufficienti per configurare un reato di corruzione nell’inchiesta sugli appalti del servizio ausiliario. L’esito giudiziario mette fine alle accuse di asservimento della funzione pubblica a interessi privati, sottolineando come le intercettazioni e i documenti smentiscano qualsiasi patto corruttivo. I legali difensori hanno accolto con soddisfazione questa ordinanza, vedendola come una restituzione della verità sui fatti riguardanti la condotta dell’ex dirigente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltagirone: il tribunale respinge l’arresto, fine Articoli correlati Operazione antidroga a Caltagirone: un arresto e una denunciaABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli serrati contro lo spaccio nel Calatino Non si arresta l’attività della Polizia di Stato nel contrasto al traffico... Controlli antidroga a Caltagirone, un nuovo arresto e una denunciaSequestrate diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana nel corso di due diverse perquisizioni domiciliari eseguite dalla polizia Nei giorni scorsi,... Contenuti e approfondimenti su Caltagirone il tribunale respinge... Riesame respinge l’appello pm, no a domiciliari per ex manager Asp SiracusaIl tribunale del Riesame ha respinto l’appello presentato dalla Procura di Palermo contro il no del gip all’arresto di Alessandro Caltagirone, ex manager della Asp di Siracusa coinvolto nell’inchiesta ... blogsicilia.it No ai domiciliari per l'ex manager dell'Asp di Siracusa, il Riesame respinge l'appello dei pmIl tribunale del Riesame ha respinto l’appello presentato dalla Procura di Palermo contro il no del gip all’arresto di Alessandro Caltagirone, ex manager della Asp di Siracusa coinvolto nell’inchiesta ... msn.com