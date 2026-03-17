Calciomercato Milan Allegri ha chiesto questi giocatori al club | il tecnico ritiene che …

In casa Milan si lavora già sul calciomercato estivo e il tecnico ha indicato alcuni giocatori che vorrebbe ingaggiare. Allegri ha comunicato al club le sue richieste, ritenendo che siano fondamentali per rafforzare la rosa. La società sta valutando le possibilità di acquisto e trattative, mentre il tecnico segue da vicino le eventuali mosse di mercato.

Si poteva fare meglio in Coppa Italia (eliminazione agli ottavi di finale per mano della Lazio) e in Supercoppa Italiana (sfumata in semifinale contro il Napoli), è vero. Ma, tutto sommato, considerando da dove si era partiti, il Milan di Massimiliano Allegri ha disputato finora una buona stagione. Il Diavolo era reduce da un ottavo posto in campionato, dalla mancata qualificazione alle coppe europee e da una finale di Coppa Italia persa giocando in maniera orribile. Ha attraversato una rivoluzione dell'organico e in panchina. Eppure ha collezionato 17 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte in 29 partite di Serie A, stazionando momentaneamente al secondo posto in classifica, con 60 punti, a - 8 dalla vetta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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