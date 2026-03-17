La Juventus sta lavorando al rafforzamento del centrocampo con i nomi di Koné e Goretzka, entrambi senza una clausola rescissoria. Nel reparto offensivo, invece, il club punta su un giocatore già presente nella rosa, considerato un colpo interno. Le mosse di mercato dei bianconeri continuano a concentrarsi su queste due aree, con l’obiettivo di migliorare la squadra per la prossima stagione.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Juventus: Koné e Goretzka (a zero) i nomi a centrocampo. Ma per l’attacco il ‘colpo’ è già in casa. Dentro alle mosse dei bianconeri

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