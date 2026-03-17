Calcio violento sospesa la gara Juniores tra Agora e La Setina La società rossoblù | Nostri ragazzi vittime di insulti razzisti

Sabato scorso a Latina, la partita tra Agora Latina Polisportiva e La Setina è stata sospesa dall’arbitro a causa di comportamenti violenti e insulti razzisti rivolti ai giocatori della squadra rossoblù. La società di casa ha dichiarato che i propri ragazzi sono stati vittime di offese discriminatore durante il match. La gara di calcio juniores è stata interrotta dopo che sono stati segnalati comportamenti aggressivi e provocazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ancora violenza nel calcio giovanile. L’ultimo episodio sabato scorso a Latina, con la sospensione, da parte dell’arbitro, della gara tra Agora Latina Polisportiva e La Setina. Per chiarire quanto successo in campo e, soprattutto, sulle tribune, la società di Sezze ha rilasciato una dichiarazione sui propri canali social per condannare l’accaduto. Questo il testo diffuso: La societá ASD La Setina è costretta a respingere con decisione le ricostruzioni inesatte diffuse da alcune testate giornalistiche riguardo quanto accaduto durante la gara del campionato Juniores Provinciale U19 tra Agora Latina e La Setina, disputata lo scorso sabato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Calcio violento, sospesa la gara Juniores tra Agora e La Setina. La società rossoblù: “Nostri ragazzi vittime di insulti razzisti” Articoli correlati Calcio violento, insulti sessisti all'arbitra e tacchetti in faccia all'avversario: stangata per società e calciatoriInsulti sessiste all’arbitra, aggressioni al direttore di gara, risse in campo, lancio di sassi e falli con lesioni personali. «Insulti razzisti dal dirigente avversario». La denuncia di una società di basket regginaUn episodio di razzismo ha scosso il mondo del basket dilettantistico in Calabria, precisamente a seguito di una partita di Serie C Unica disputata a... Tutti gli aggiornamenti su Calcio violento Discussioni sull' argomento Aggressione prima di Vittoria-Gioiosa: ospiti in campo con sette uomini, gara sospesa dopo pochi secondi; Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 10 marzo - Salernonotizie.it. Calcio violento e follia in campo, insulti e schiaffi agli arbitri: due gare sospese nel SalentoUna domenica, quella appena trascorsa nel girone A di Terza Categoria, nel Salento, da dimenticare. E, purtroppo, per motivi tutt’altro che sportivi. Due partite di calcio sono state sospese dai ... quotidianodipuglia.it Sos pallone violento: Ragazzo picchiatoBUTIIl calcio violento a cadenza settimanale. E’ preoccupante quanto sta accadendo nei campi dove giocano le squadre giovanili. In questo caso la gara in questione è Pro Livorno Sorgenti-Monteserra, ... lanazione.it CALCIO VIOLENTO | Ricostruita la rissa avvenuta la sera del 6 aprile dello scorso anno. Indagini condotte da Polizia e Carabinieri - facebook.com facebook