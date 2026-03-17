Lameck Banda è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli dopo aver accusato un malore durante una partita di calcio. Dopo le prime cure, il calciatore è tornato a casa, lasciando l’ospedale senza ulteriori complicazioni. La notizia conferma che il giocatore ha superato le criticità emerse durante l’incidente in campo.

"> Malore in campo: Lameck Banda dimesso dall’ospedale. Il Lecce può finalmente tirare un sospiro di sollievo: Lameck Banda è tornato a casa. Il giovane esterno zambiano è stato ricoverato nella serata di ieri all’ospedale Cardarelli di Napoli, a seguito di un malore accusato nei minuti finali della partita contro il Napoli. Oggi, dopo una serie di accertamenti, è stato dimesso in buone condizioni. L’incidente è avvenuto mentre Banda era in campo, improvvisamente crollando a terra con le mani sul petto. Fortunatamente, non ha mai perso conoscenza e i medici hanno subito adottato le necessarie precauzioni, trasferendolo immediatamente per esami approfonditi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Calcio: Banda dimesso dal Cardarelli, torna a casa dopo un grande spavento.

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