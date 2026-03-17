Un cagnolino è scappato da una abitazione e si è ritrovato nel traffico di Pescia, finendo al centro della carreggiata. I carabinieri sono intervenuti e hanno messo in sicurezza l’area, riuscendo a recuperare l’animale e a metterlo al sicuro. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 17 marzo 2026, quando il piccolo si trovava disorientato tra le auto in transito.

Pescia (Pistoia), 17 marzo 2026 – Vagava per la strada disorientato, proprio al centro della carreggiata. Poteva essere investito da un momento all’altro, ma per un piccolo cane di razza barboncino, per fortuna c’è stata solo tanta paura ma nulla di più. Prima che potesse accadergli il peggio, è stato infatti recuperato e messo in salvo, senza riportare nemmeno un graffio dopo questa brutta avventura. L’intervento dei carabinieri. Se la sua storia ha avuto un lieto fine è grazie ai carabinieri di Pescia, che oggi, 17 marzo, mentre erano impegnati a svolgere il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti per trarre in salvo l’animale domestico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cagnolino scappa e finisce in mezzo al traffico: salvato dai carabinieri

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