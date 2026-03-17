Cagliari vs Napoli trentesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentesima giornata di Serie A 20252026 si affrontano Cagliari e Napoli. La squadra sarda cerca punti per la salvezza, mentre i partenopei puntano a consolidare la qualificazione in Champions e a mantenere la corsa al titolo. La partita si svolge in un clima di grande attesa, con le probabili formazioni che sono state annunciate e i dettagli su dove seguirla.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Da una parte ci sono i sardi in piena lotta salvezza e assetati di punti, dall’altra i partenopei vicini alla qualificazione in Champions ma che non hanno ancora smesso di pensare al titolo. Cagliari vs Napoli si giocherà venerdì 20 marzo 2026 alle ore 18.30 presso l’Unipol Domus. CAGLIARI VS NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi vivono una stagione complicata che pare non sembra raddrizzarsi. Nelle ultime sei gare sono arrivati solo due punti, con tre reti segnate e undici incassate. La squadra di Pisacane provano a consolidare il margine sulla zona retrocessione, ma devono tirar fuori tutto quello che hanno anche contro avversari forti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Cagliari vs Napoli, trentesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Modena vs Spezia, trentesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Padova-Catanzaro, trentesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. FANTACALCIO: CONSIGLI 25ª GIORNATA | Analisi partite e Indici di schierabilità su FantaLab Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cagliari vs Napoli trentesima giornata... Temi più discussi: Napoli - Cagliari Serie A Enilive; Cagliari Napoli, da martedì la vendita libera dei biglietti: chiuso il settore ospiti; Lotta scudetto: i calendari di Inter, Milan e Napoli; Dove vedere Napoli-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Castel Volturno, il report del club: lavoro metabolico per la squadraIn vista di Cagliari-Napoli, partita della trentesima giornata di campionato, in programma venerdì alle 18:30 all'Unipol Domus, a squadra di Antonio Conte si è allenata. Di ... tuttonapoli.net Cagliari-Napoli, da martedì la vendita libera dei biglietti: chiuso il settore ospitiÈ, storicamente, una delle partite più sentite dal popolo rossoblù ed è resa ancor più accesa dalla situazione di classifica, complice la pesante sconfitta di ieri a Pisa. Cagliari-Napoli, venerdì all ... unionesarda.it Scott McTominay pronto a tornare titolare con il Cagliari! Le sensazioni verso la trasferta azzurra in Sardegna #Fantacalcio x.com CAGLIARI-NAPOLI: DUE POSSIBILI ASSENTI I DETTAGLI - facebook.com facebook