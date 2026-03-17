Cagliari | 58enne arrestato revocata la sospensione

Un uomo di 58 anni residente a Siddi è stato arrestato a Cagliari su ordine dell’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale. La sospensione della sua condanna è stata revocata e il provvedimento ha portato all’arresto. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità giudiziarie della città.

Un provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Cagliari ha portato all’arresto di un 58enne residente a Siddi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato catturato dai Carabinieri della Stazione di Lunamatrona e dovrà scontare una pena residua di oltre tre anni per reati commessi nel 2022. La condanna definitiva riguarda un grave episodio di violenza sessuale verificatosi nell’ottobre del 2022, che aveva inizialmente beneficiato di una sospensione della carcerazione ora revocata. Dopo le verifiche di rito, il soggetto è stato trasferito presso la Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta dal personale dell’Aquila Radiomobile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari: 58enne arrestato, revocata la sospensione Articoli correlati Revocata la sospensione della pena dopo la condanna: arrestato per atti persecutoriE' finito in carcere nonostante fosse stato condannato con sospensione della pena. Leggi anche: Passler vince il ricorso: revocata la sospensione per doping, torna in gara a Milano Cortina Blitz Antidroga a Cagliari: 3 Arresti Shock! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cagliari 58enne arrestato revocata la... Il 58enne dovrà scontare una pena residua di 3 e quattro mesiLunamatrona Deve scontare una pena residua di 3 anni e quattro mesi per violenza sessuale, arrestato un 58enne di Siddi. Nella giornata di ieri i carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento res ... lanuovasardegna.it Lunamatrona, arrestato 58enne: deve scontare oltre 3 anni per violenza sessualeI Carabinieri della Stazione di Lunamatrona hanno rintracciato e arrestato un 58enne residente a Siddi, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzion ... cagliaripad.it