Cadavere in un parco ucciso e buttato nel secchio della spazzatura

Nel corso di un pomeriggio normale, un passante ha scoperto un cadavere in un parco frequentato da famiglie e cittadini. La vittima è stata trovata uccisa e abbandonata in un secchio della spazzatura. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini e ha isolato l’area. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o motivazioni.

Il ritrovamento è avvenuto nel silenzio di un pomeriggio qualunque, in un’area verde frequentata da famiglie e passanti. A rompere la quotidianità è stata una scoperta macabra: all’interno di un bidone della spazzatura è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. A fare la segnalazione è stato un cittadino, che venerdì 13 marzo si è imbattuto casualmente nella scena, dando immediatamente l’allarme alle autorità. >> Fedez e la fidanzata presto genitori, ora è ufficiale. E arriva subito la reazione della ex Da quel momento si è attivata una complessa macchina investigativa. Gli agenti hanno isolato la zona e avviato i primi rilievi, mentre cresceva l’inquietudine tra i residenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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