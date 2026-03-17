Balzarini ha commentato la situazione di Cabal Juve, affermando che, secondo lui, la questione si risolverà definitivamente in quel modo. La discussione riguarda la valutazione e il futuro del giocatore all’interno della squadra, con opinioni che si concentrano sulle decisioni prese e sulle prospettive di continuare o meno nel club. La questione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

. Il colombiano è sparito dai radar di Spalletti. Il futuro di Juan Cabal alla Juventus appare sempre più incerto, con le valigie virtualmente già pronte in vista della prossima sessione estiva di mercato. Nel corso di un approfondimento sul proprio canale YouTube, il giornalista Gianni Balzarini ha analizzato la parabola del difensore colombiano, sottolineando come alcuni episodi specifici abbiano irrimediabilmente compromesso il suo rapporto con l’ambiente bianconero e con le gerarchie di Luciano Spalletti. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il punto di rottura definitivo è rintracciabile nelle notti europee, dove la tensione e l’importanza della posta in palio hanno giocato un brutto scherzo al calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cabal Juve, bocciatura definitiva? Balzarini dice la sua: «Credo che finirà in questo modo»

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