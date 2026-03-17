Burioni e Balanzoni finalmente d’accordo? Il caso Stramezzi che spacca il fronte del dissenso

Roberto Burioni e Barbara Balanzoni, due figure note nel panorama medico, si sono trovati coinvolti in una discussione pubblica riguardante il caso del dottor Andrea Stramezzi. La vicenda ha acceso un acceso dibattito tra sostenitori e oppositori, con opinioni contrastanti che hanno diviso il fronte del dissenso. Ora, sembra che le posizioni dei due esperti si siano avvicinate, portando a una possibile convergenza di vedute.

Mettere d’accordo Roberto Burioni e la controversa Barbara Balanzoni sembrava impossibile, ma il caso del dottor Andrea Stramezzi pare esserci riuscito. Al centro della vicenda un “ recupero lampo ” giudicato da molti come “incredibile”, passando dal coma in terapia intensiva alla foto al ristorante con il figlio nel giro di pochi giorni. Tra denunce per un presunto avvelenamento e i retroscena durante un evento romano organizzato da Roberto Vannacci, la storia ha spaccato il fronte del cosiddetto “dissenso”. L’annuncio del coma e il “miracolo”. Tutto inizia il 3 marzo quando, secondo la narrazione diffusa online, Andrea Stramezzi, volto noto dell’area critica verso le politiche pandemiche, viene trovato privo di sensi nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Referendum, il fronte del "Sì" spacca il campo largoC'è una sinistra che vota "sì" per la separazione delle carriere e che si distacca dalla linea di Elly Schlein appiattita su quella del M5s C'è una... Leggi anche: Padiglioni del dissenso. Il caso Biennale visto dall'intelligenza artificiale