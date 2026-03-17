Buon compleanno Bach! A Bergamo concerto con dono speciale dello scrittore Tiziano Scarpa

Sabato 21 marzo alle 16 si terrà a Bergamo un concerto per celebrare il compleanno di Bach, che cade proprio in questa data. L'evento coincide con l'inizio della primavera e ricorda i 341 anni dalla nascita del compositore. Lo spettacolo prevede anche un dono speciale realizzato dallo scrittore Tiziano Scarpa, che parteciperà alla serata con una sua composizione.

Sabato 21 marzo alle 16 si festeggerà il primo giorno di primavera e i 341 anni dalla nascita di Johann Sebastian Bach (1685-1750) con un concerto interamente dedicato alle sue meravigliose composizioni, che si terrà nella Chiesa dell’Adorazione dell’Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo, in via S. Antonino 14. L’iniziativa, intitolata BACH341 La musica che fa primavera, è inserita nel cartellone della rassegna Come un sole che ci scalda nella notte – Sentieri musicali sulle tracce della Speranza ideata e diretta da Alessandro Bottelli. Alla consolle dello strumento a due tastiere costruito dalla ditta Mascioni nel 1981 siederà Manuel Tomadin, probabilmente l’organista italiano più decorato in competizioni di esecuzioneinterpretazione della sua generazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tiziano Scarpa

Argomenti discussi: Alla chiesa dell’Adorazione concerto per il compleanno di Bach; BACH341, la musica che fa primavera. Sabato 21 marzo il concerto per festeggiare il compleanno di Bach. Con Giulia Della Peruta, Marino Bedetti e Manuel Tomadin. E la lettura di un testo inedito bachiano del Premio Strega Tiziano Scarpa.

Buon compleanno Bach! A Bergamo concerto con dono speciale dello scrittore Tiziano ScarpaAppuntamento sabato 21 marzo alle 16 alla Chiesa dell’Adorazione dell’Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo, in via Sant'Antonino, 14. bergamonews.it