Il giornalista Marco Bucciantini ha commentato la partita del Milan, sottolineando che Leao è apparso fuori partita e evidenziando come in squadra sia mancata la personalità. Ha osservato che la squadra non è riuscita a esprimersi ai propri livelli e che alcuni giocatori non hanno dato il contributo atteso. La prestazione complessiva del Milan è stata giudicata al di sotto delle aspettative.

La partita del Milan di ieri sera ha fatto parlare un po' tutti, tifosi e non. La squadra allenata da Massimiliano Allegri aveva una grandissima occasione davanti a sé: vincere e accorciare sull'Inter capolista, riaprendo società qualsiasi discorso legato allo scudetto. I rossoneri, però, dall'Olimpico sono usciti sconfitti decisivo il gol di Isaksen. Ma a far discutere è stata la prestazione, decisamente sotto tono, della squadra: molle, senza personalità. "Nel Milan è mancata la personalità. Credevi che venisse una partita un po’ più di forza. Leao è stato fuori partita, anche dal sentimento e dal vivere la partita. Vi sareste aspettati il cambio? Era quello il momento? 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bucciantini: “Leao fuori partita. Nel Milan è mancata la personalità”

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