Brutto incidente a Subbiano coinvolto anche un camion Due feriti trasportati in ospedale

Questa mattina a Subbiano, lungo la strada statale 71, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e un camion. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. L'incidente si è verificato poco dopo le sette e al momento sono ancora in corso le operazioni di soccorso e di verifica da parte delle autorità.

Subbiano (Arezzo), 17 marzo 2026 – È di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale accaduto poco dopo le 7 di questa mattina lungo la Sr 71, nel comune di Subbiano. Coinvolti un mezzo pesante e due auto. ”Ho cercato di liberarlo dal camion”: morto nell’incidente, operaio della tramvia ha tentato di salvarlo Sul posto, oltre alle forze dell'ordine impegnate nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo e Il personale sanitario del 118 dell'Asl Toscana sud est che ha soccorso un ventenne, trasportato in codice 2 all'ospedale fiorentino di Careggi, e una 39enne portata in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Brutto incidente a Subbiano, coinvolto anche un camion. Due feriti trasportati in ospedale Articoli correlati Incidente sull’Aurelia a Follonica, due feriti trasportati in ospedaleFollonica, 10 febbraio 2026 – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la vecchia Aurelia a Follonica, all’altezza... Incidente stradale, frontale tra due auto: tre feriti trasportati in ospedaleIncidente frontale a Besana Brianza, tre persone vengono trasferite in ospedale in codice giallo.