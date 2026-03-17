Tre ricercatori dell’Istituto europeo di oncologia di Milano hanno individuato un profilo molecolare che permette di prevedere la resistenza ai farmaci nel trattamento del cancro al seno. La scoperta riguarda la mappa genetica Brca2, che potrebbe contribuire a migliorare le strategie terapeutiche e a identificare precocemente le pazienti a rischio di fallimento delle terapie.

Una svolta decisiva nella lotta contro il cancro al seno arriva dall’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, dove tre giovani ricercatori hanno identificato un profilo molecolare capace di prevedere la resistenza ai farmaci. Antonio Marra, Emanuela Ferraro e Luca Boscolo Bielo hanno partecipato a uno studio internazionale pubblicato su ‘Nature’, dimostrando che le mutazioni ereditarie del gene Brca2 guidano l’evoluzione del tumore verso la farmacoresistenza. L’analisi ha coinvolto oltre 5.800 pazienti e ha rivelato un meccanismo a doppio colpo: una fragilità genetica preesistente unita all’instabilità del DNA favorisce lo sviluppo della resistenza durante le terapie standard. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brca2: la mappa genetica che sconfigge la resistenza

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