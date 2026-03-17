Nicole Bracco ha vinto il Memorial Michela Fanini a Monte San Quirico, vicino a Lucca, nel suo debutto nella categoria Allieve. L’ex campionessa italiana Esordienti di secondo anno si è imposta con successo in questa gara di rilievo. La competizione si è svolta senza altri risultati ufficiali annunciati, lasciando Bracco come protagonista assoluta.

Nicole Bracco festeggia nel migliore dei modi il debutto nella categoria Allieve: l’ex campionessa italiana Esordienti di secondo anno ha colto subito il successo imponendosi nel prestigioso Memorial Michela Fanini a Monte San Quirico, nei pressi di Lucca. La giovane cuneese, portacolori della Società Ciclistica Cesano Maderno diretta da Guido Roncolato, ha fatto sua la corsa al termine di una volata a ranghi compatti dominata con autorità e notevole potenza fisica. Nicole, 14 anni, ha preceduto nettamente la toscana Elena Geppi della Vangi Ladies Team e la bergamasca Nina Marinini, quest’ultima in forza alla Biesse Carrera Zambelli di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bracco è senza rivali al Memorial Fanini

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